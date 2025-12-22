Medyaya yönelik uyuşturucu soruşturmasıyla ilgili her geçen gün yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.

Son olarak gazeteci Sevilay Yılman, Show TV’de katıldığı canlı yayında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un da ifadeye çağrılacağını öne sürdü.

Söz konusu iddialar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yalanlanırken TMSF'nin Yılman ile ilgili harekete geçtiği ortaya çıktı.

Medyaradar'ın haberine göre, TMSF yönetimi "Bu Sabah" programı yayından kaldırıldı; programda yorumcu olarak görev yapan Sevilay Yılman ve diğer çalışanların da işine son verdi.

Galatasaray'ın da bu kararın ardından Yılman hakkında suç duyurusunda bulunacağı belirtildi.