Denetimler sonucunda, Be markalı “Ortam Kokusu Yağmur Çubuklu Oda Kokusu” adlı ürünün kimyasal ve yangın riski taşıdığı belirlendi. Ürünün üzerinde dokunsal tehlike uyarılarının yer almaması da güvensizlik gerekçeleri arasında gösterildi.
SATIŞI YASAKLANDI, TOPLATILACAK
Bakanlık, söz konusu ürünün piyasaya arzını yasakladı ve toplatılmasına karar verdi.
16 Eylül 2025 tarihinde alınan kararla birlikte ürünün piyasadan çekilmesi için süreç başlatıldı. Bakanlık, bu tür güvensiz ürünlerin tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılmaya devam edeceğini bildirdi.