Koton, LC Waikiki ve DeFacto gibi dev markalar için üretim yapan Bursa merkezli Sole Kids Tekstil, mali darboğazı aşamayarak iflas bayrağını çekti.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada, şirketin sunduğu konkordato projesi yeterli bulunmadı. Mahkeme, Sole Kids Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin borca batık olduğuna hükmederek 28 Ocak 2026 tarihi itibarıyla resmen iflasına karar verdi.

DEV MARKALARIN TEDARİKÇİSİYDİ

Kurulduğu ilk yıllarda kendi markasıyla bebek ve çocuk giyim piyasasına giren Sole Kids, zamanla kapasitesini artırarak dünya çapında bir üretim merkezine dönüşmüştü. Şirket, Türkiye'nin perakende devlerinin yanı sıra Missguided, Boohoo ve Bonmarche gibi uluslararası markalar için de üretim gerçekleştiriyordu.

BASİT TASFİYE SÜRECİ BAŞLADI

Mahkeme kararıyla birlikte şirkete verilen tüm mühlet ve tedbir kararları kaldırılırken, iflas tasfiyesinin "basit tasfiye" usulüne göre yapılması kararlaştırıldı. Konkordato komiserinin görevi sonlandırılırken, dosya resmi işlemler için Bursa İflas Müdürlüğü’ne gönderildi.