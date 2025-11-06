Okan Bayülgen geçen günlerde katıldığı programda aşk konusu hakkında "Herkes birbirine aşık oluyor. Şıpsevdilik var. Biraz gerçeklerden kaçış gibi geliyor" demişti.

Sunucu, bunun üzerine "Sevişmek için âşık olun diyorlar artık" sözlerine karşılık da Bayülgen "Bence artık yeterince sevişilmiyor da. 80'ler ve 90'larda çok seviştik ve şimdi sevişme kalmadı. Sevişilecek insan kalmadı, hepsiyle seviştik. Seviştiklerim ölmeye de başladı. Cenazelerine de gidemiyorum, 'Bununla sevişmiş' diyecekler, ayıp olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Şovmenin bu sözleri tepki çekmişti. Hatta şarkıcı Ebru Polat da Okan Bayülgen'i şu sözlerle eleştirmişti: "Bence kadınları değersizleştirmek istemedi, kendisiyle alakalı sinyal vermek istedi. Sende en çok ne eksikse ondan bahsedersin, o hesap. Muhtemelen Okan'ın işlevleri bitti."

"BEN ÖLMEDİM"

Bayülgen'e bir yanıt da eski eşi, oyuncu Zeyno Günenç'ten geldi. Günenç "Ben ölmedim" dedi.

Zeyno Günenç, Okan Bayülgen'in zekâsının Türkiye'ye lazım olduğunu belirtip "Yani Okan öyle sivri laflar etmeyi sever, onu her haliyle çok severim. Eşim de seviyor. Okan ile tatlı bir ilişkimiz var. Onun zekâsı Türkiye'ye lâzım. O zekâda bir insan mutlaka olmalı. Kafamızı açıyor iyi geliyor bize" ifadelerini kullandı.