Dünyanın en çok izlenen dizileri arasında yer alan Game of Thrones'un başrollerinden Daenerys Targaryen karakterine hayat veren 39 yaşındaki İngiliz oyuncu Emilia Clarke, yeni dizisi Ponies'in çekimlerinde çok zor anlar yaşadı.





'DOKTORA AÇIKLAMAM ZOR OLDU'



Bir yatak odasında gerçekleştirilen ‘sevişme sahnesi’ çekimleri sırasında kaza sonucu kaburgasının kırıldığını belirten Emilia, “Doktora nasıl yaralandığımı açıklamam zor oldu” şeklinde konuştu.



Clarke, yeni dizisinde kocası öldürülünce onun yerine casus olan bir kadını oynuyor.