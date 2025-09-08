Miss Türkiye 2018 birincisi Şevval Şahin, cesur kıyafetleri, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla magazin gündeminde sıkça yer alıyor.

1 yıldır iş insanı Burak Ateş ile aşk yaşayan Şevval Şahin, önceki gece İstanbul Bebek'te bir otelden çıkarken objektiflere yansıdı.

Kız arkadaşları 2016 Türkiye güzeli Buse İskenderoğlu ve Selen Çatinkaya ile eğlenceye çıkan ünlü manken, otelden sevgilisinin kendisine tahsis ettiği özel koruma ve şoförlü araçla ayrıldı.

Aracın camında Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 'resmi hizmete mahsustur' yazılı kart olması dikkat çekti.

MİLYONLUK MOTOSİKLET

Şevval Şahin geçen aylarda sevgilisi Burak Ateş'in hediyesiyle adeta havaya uçmuştu.

Ateş, Şahin için dünyaca ünlü markaya ait motosiklet satın alıp, evine göndermişti.

Motosikletin arkasına bir buket çiçek kondurmayı da ihmal etmeyen iş insanı, romantikliği ile dikkat çekti.

Burak Ateş