İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında manken Şevval Şahin'in son paylaşımla adından söz ettirdi.
Yaşamını İngiltere'de sürdürdüğü belirtilen Şahin, sosyal medya hesabından okçuluk denediği anları takipçileriyle paylaştı.
Ünlü modelin hedef tahtasına ok attığı görüntüler kısa sürede yoğun etkileşim aldı.
Şahin'in paylaşımına düştüğü "fena değil" (not bad) notu da dikkat çekti.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında manken Şevval Şahin hakkında gözaltı kararı alınmıştı.
Şahin'in yurt dışında bulunması nedeniyle dosya kapsamında ayrıca yakalama kararı da çıkarılmıştı.
Şahin'in, İngiltere merkezli bir modellik ajansına ait bağlantı linkini paylaşmasının ardından Londra'ya yerleştiği ileri sürülmüştü.