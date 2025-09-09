Miss Türkiye 2018 birincisi Şevval Şahin, cesur kıyafetleri, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla magazin gündeminde sıkça yer alıyor.

1 yıldır iş insanı Burak Ateş ile aşk yaşayan Şevval Şahin, önceki akşam İstanbul Bebek'te bir otelden çıkarken objektiflere yansımıştı. Kız arkadaşları ile eğlenceye çıkan manken, otelden sevgilisinin kendisine tahsis ettiği özel koruma ve şoförlü araçla ayrılmıştı. Aracın camında ise Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 'resmi hizmete mahsustur' yazılı kart olması dikkat çekmişti.

"ARAÇ BİZE AİT DEĞİL"

Bakanlık, aracın kendilerine ait olmadığını ve kartın yasa dışı şekilde kullanıldığını belirterek yasal işlem başlattı.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"08/09/2025 tarihinde muhtelif basın-yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında Bakanlığımıza ait 'Resmi hizmete mahsustur' yazılı araç kartının kullanılması hakkında bir haberin yer aldığı görülmüştür. "

"Bahse konu haberde yer alan araç, Ticaret Bakanlığımıza ait veyahut Bakanlığımıza tahsis edilmiş bir araç kesinlikle olmayıp, aracın Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyet gösteren Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Altın Ateş Kimya AŞ'nin temsilcisi Ali Uğur ATEŞ’in oğlu, aynı zamanda anılan Birliğin Yönetim Kurulu Üyesi AAG Kimya Dış Ticaret AŞ'nin temsilcisi olan Burak ATEŞ'in kullanımında olduğu görülmektedir."

"Söz konusu yasa dışı araç tanıtım kartı kullanımının, Bakanlığımız izni/onayı/bilgisi dahilinde gerçekleşmesine imkân bulunmamaktadır. Nitekim, bu tür suistimallerin önlenmesi amacıyla daha önceki yıllarda, TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri, Bakanlığımıza ait olmayan araçların Bakanlığımıza ait olduğu algısı oluşturacak şekilde araç ön camları önüne Bakanlığımız logosunu ve unvanını içeren araç tanıtım kartları konulmak suretiyle, organ ve sektörel oluşumlara mensup şahıslar/firmalar tarafından şahsi ya da kullanımlarında olan araçlarında Bakanlığımız unvan ve logosunun hiçbir surette kullanılmaması hususunda uyarılmış; ayrıca, söz konusu Genel Sekreterliklerin bağlı olduğu Valilikler de, illerde yapılan trafik ve asayiş denetimleri sırasında, kişisel ya da firmalara ait araçlarda Bakanlığımız unvanı ve logosunun kullanıldığının tespiti halinde, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli idari ve cezai işlemlerin eksiksiz bir şekilde uygulanması hususunda talimatlandırılmıştır."

"Ancak, yanlış kullanımların devam etmekte olduğu anlaşıldığından, gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını teminen konu İstanbul ve Mersin Valiliklerine de intikal ettirilmiştir."