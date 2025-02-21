

Şevval Sam Antalya'daki konseri öncesinde yeni imajını Instagram hesabından yayınladı.

Sam, "Size bir sürprizim var. Çok uzun zamandır böyle bir değişiklik yapmamıştım. Çok heyecanlıyım. Sürprizimi ilk kez sizinle paylaşmak istedim. Benim için büyük bir yenilik. Hayatta değişimi sevdiğimi biliyorsunuz, umarım sizler de beğenmişsinizdir" dedi.

YORUM YAĞDI

Takipçilerini şaşırtan Şevval Sam'ın yeni haline yorum yağdı. Sam'a "Harika görünüyorsun", "Çok güzel olmuşsun", "Sana her şey çok yakışıyor" gibi yorumlar yapıldı.