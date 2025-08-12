Kanada’nın Britanya Kolombiyası eyaletinde, sosyal medyada “Toyota World Runners” adıyla tanınan popüler seyahat fenomeni çift Stacey Tourout ve Matthew Yeomans, engebeli arazide geçirdikleri kazada yaşamını yitirdi.
Kaslo Arama Kurtarma (SAR) ekiplerinden yapılan açıklamaya göre kaza, 7 Ağustos’ta yerel saatle 19.30 civarında, Trout Gölü yakınlarındaki dağlık bölgede meydana geldi.
Kurtarma ekipleri, çiftin arazide araç kullanırken kontrolü kaybetmiş olabileceğini değerlendiriyor. Olay yerine ulaşan ekipler, yolculardan birinin olay yerinde, diğerinin ise hastaneye kaldırılırken hayatını kaybettiğini bildirdi.
YOUTUBE'DA 200 BİN TAKİPÇİSİ BULUNUYOR
Kanadalı çiftin yönettiği Toyota World Runners YouTube kanalı 200 binin üzerinde aboneye, Instagram hesapları ise 72 bin takipçiye sahipti. Seyahatleri boyunca van yaşamı, arazi maceraları ve yol hikâyelerini paylaşan çift, geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.
KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Kazanın kesin nedeni henüz netleşmedi. Ancak uzmanlar, olayın engebeli arazide yaşanan kontrol kaybı nedeniyle meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Ölüm haberini çiftin yakınları ve arkadaşları da sosyal medyada doğruladı.