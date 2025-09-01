Son yıllarda Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, ülkemizi 'turizmde parlayan yıldız' olmaktan çıkarıp 'zorluklarla boğuşan ülke' konumuna getirdi.



Her yıl Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin turizm şehirlerini ziyaret eden Avrupalılar, fiyatların kendileri için bile yüksek olmasını gerekçe göstererek peş peşe tatil rezervasyonlarını iptal ediyor.

TÜRKİYE UÇUŞ LİSTESİNDEN ÇIKARILDI



Artı49'da yer alan habere göre, Almanya merkezli tatil hava yolu Condor Airlines, 2026 yaz sezonu için Antalya uçuşlarını programından çıkardı.



Şirket, bu karara gerekçe olarak azalan talebi gösterirken, azalan talebin en somut sebebi ise Türkiye'de artan pahalılık olmakta.

APAR TOPAR TÜRKİYE'DEN KAÇIYORLAR



Türkiye'de artan hayat pahalılığının yabancılar üzerindeki etkisi turistlerle sınırlı değil. Türkiye'de yaşamını sürdüren çok sayıda yabancı, enflasyon gerekçesiyle Türkiye'den taşınmaya ve ekonomik olarak daha ucuz ülkelere yerleşmeye başladı.



TÜİK verilerine göre son 1 yıl içerisinde 50 binin üzerinde Rus vatandaşı Türkiye'den ayrılırken, ekonomik olduğu gerekçesiyle Balkan ülkeleri ön plana çıkmakta.