TFF 3. Lig 2. Grup 21. hafta mücadelesinde 12 Bingölspor, evinde seyircisiz oynanan maçta Kilis 1984'ü 7-1 mağlup ederek en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 12'ye çıkardı. Seyirci yasağı nedeniyle Bingöllü taraftarlar, maçı şehre kurulan dev ekrandan hep birlikte seyretti.

STADYUM ÇEVRESİ TRİBÜN OLDU

12 Bingölspor'un cezası nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmayı izlemek isteyen vatandaşlar, belediyenin stadyum çevresine kurduğu dev ekrandan maçı takip etti. Taraftarın akın ettiği stat çevresinde kısa sürede tribün atmosferi oluşurken, ilk yarıda tam 5 gol atıldı. Rakip takımın da bir golle cevap verdiği ilk devre 5-1 12 Bingölspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın 44'üncü dakikasında Mustafa Eren Damar'ın ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan 12 Bingölspor, ikinci yarısında eksik mücadele ettiği karşılaşmada skoru 7-1'e getirmeyi bilerek sahadan farklı üstünlükle ayrıldı.

"MART AYINDA ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Farklı galibiyetin ardından açıklama yapan 12 Bingölspor Kulüp Başkanı Mehmet Engin Özturan, takımlarına verilen cezanın vatandaşlarda ekstra motivasyon yarattığını belirterek, "Solhan'dan, Genç'ten, Kiğı'dan, Karlıova'dan, Yedisu'dan ve tüm ilçelerimizden vatandaşlarımız buraya akın etti. Sahada futbolcularımız, dışarıda halkımız gereken mesajı verdi. Tüm Türkiye bunu izledi. 12 Bingölspor'un yanında olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Takımımız şu an en yakın rakibinin 12 puan önünde. İnşallah Mart ayında şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz" ifadelerini kullandı.