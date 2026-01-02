İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve hakkında yurt dışı yasağı şeklinde adli kontrol kararı verilen Şeyma Subaşı, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Adli Tıp Kurumu'na verdiği uyuşturucu testinin sonucunu bekleyen Subaşı, sosyal medya hesabından Kur'an-ı Kerim fotoğrafı paylaştı.
Subaşı, paylaşımına "Allah'ım yine bitiriyorum. Tekrar başlayacağım" notunu düştü.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması başlatılmıştı.
Bu kapsamda hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Şeyma Subaşı, ABD dönüşü sırasında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan Subaşı, işlemlerinin ardından dün kan ve saç örnekleri vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü.
Adli Tıp'taki test ve savcılıktaki ifade işleminin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Şeyma Subaşı hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirine hükmedilmişti.