İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.
Operasyonların ikinci dalgasında gözaltı kararı verilen ve yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı gözaltına alındı.
Sözcü TV İstihbarat Şefi Muratcan Altuntoprak; Subaşı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye geldi.
HAVALİMANINDA İNER İNMEZ GÖZALTI
İstanbul Havalimanı'nda inen Şeyma Subaşı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İŞTE GÖZALTI SONRASI İLK GÖRÜNTÜSÜ...
Bu arada Şeyma Subaşı'nın jandarma ekiplerince gözaltına alındıktan sonraki ilk görüntüsüne ulaşıldı.