Uyuşturucu soruşturmasının ardından yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan Şeyma Subaşı, bu kez sosyal medyada attığı dikkat çekici bir adımla konuşulmaya başlandı. Subaşı’nın, Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı takibe aldığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Şeyma Subaşı, test sonuçları açıklanmadan önce madde kullandığını kabul etmiş, yapılan incelemeler sonucunda ise kokain kullandığı tespit edilmişti.

MANEVİYATA YÖNELDİ

Bu sürecin ardından maneviyata yöneldiğini ifade eden Subaşı, sosyal medya paylaşımlarında sık sık Kur’an-ı Kerim ayetlerine yer vermiş ve yaşadıklarını anlatırken, "Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum" sözlerini kullanmıştı.

ERDOĞAN’I TAKİBE ALMASI DİKKAT ÇEKTİ

Son dönemde yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme gelen Şeyma Subaşı’nın, Instagram hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı takibe aldığı görüldü. Subaşı’nın son takip ettiği hesaplar arasında Erdoğan’ın da bulunması, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.