Televizyon sunucusu ve yapımcı Acun Ilıcalı ile olan evliliğiyle gündeme gelen Şeyma Subaşı, ilerleyen yıllarda yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla büyük bir takipçi kitlesi oluşturdu.



Ilıcalı'dan 2018 yılında boşanan Subaşı, devam eden süreçte yaşadığı aşklar ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almayı başarırken, 35 yaşındaki isim 2023 yılında evlendiği Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Alsaloussi ile yalnızca 5 ay evli kalan ve sürpriz bir şekilde boşanma kararı alan Subaşı, katıldığı bir sosyal medya yayınında eski ilişkisine yönelik bilinmeyenleri açıkladı.



'KARŞIMDAKİ ADAM DELİ, BİR SOSYOPAT'



Bold Agency Projects kanalında Ali Biçim'in sorularını yanıtlayan Subaşı, 5 aylık evliliğine ve eski eşi Mohammed Alsaloussi'ye yönelik şu ifadeleri kullandı:



"Benim bir dönemim var işte onu söylüyorum zaten herkes biliyor, bu arada yani hani bu ikinci kocamla alakalı olan bir şey.



Benim hayatıma bir girdi. Aynaya baktığımda kendime inanamadım, kabul ettiğim şeyleri düşününce. Kendimi düşürdüğüm çok anlar oldu. Olay olarak hatırlamıyorum ama duygu olarak kaldı. Herkes biliyor aslında ikinci kocamla ilgili olan şeyler. Nasıl kendi değerlerimi bu kadar düşürebilirim? Nasıl bu adamın bana bunları yapmasına izin veririm?

O dönemi ben çok ağır yaşadım. Ama o karanlık dönemden o kadar güzel çıktım ki. Çok ağladım, kendime saygım kalmadı. Karşımdaki adam deli, sosyopat bir şey ki, seni her şekilde kandırabiliyor.





