Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yurtdışından gelerek gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi sonuçları çıkmadı fakat vermiş olduğu ifadede uyuşturucu madde kullandığını kabul ettiği belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, Amerika dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. 4 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI Adli Tıp Kurumu’na saç ve kan örnekleri veren ünlülerden Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Senna Yıldız ve Cihan Şensözlü’nün uyuşturucu testleri pozitif pozitif çıktı. Testlerinde kok*in tespit edildiği bilgisi var.

