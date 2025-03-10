Ayrılığın ardından uzun süre sessizliğini koruyan Subaşı, nihayet konuştu. YouTube’da yayınlanan "Size Özel By Şeyma!" adlı programında samimi açıklamalarda bulunan ünlü isim, psikolojik şiddet gördüğünü itiraf etti.

'Çok Ağladım, Kendime Saygım Kalmadı'

Yıllardır merak edilen ayrılık süreciyle ilgili konuşan Şeyma Subaşı, Mısırlı eski eşinin adını vermeden yaşadığı zor günleri anlattı. "Benim bir dönemim var, herkes biliyor zaten" diyerek açıklamalarına başlayan Subaşı, evliliği boyunca yaşadığı psikolojik baskıyı şu sözlerle dile getirdi:

"O dönemi çok ağır yaşadım. Aynaya baktığımda kendime inanamıyordum. Kabul ettiğim şeyleri düşününce, kendimi nasıl bu hale getirdiğimi sorguladım. Kendimi düşürdüğüm anlar oldu. Olay olarak hatırlamıyorum ama duygu olarak hepsi hafızamda."

'Nasıl Buna İzin Verdim?'

Yaşadığı psikolojik baskıyı ve ruhsal çöküşü açıkça dile getiren Şeyma Subaşı, kendine olan güvenini yitirdiğini belirtti. "Herkes biliyor aslında ikinci kocamla ilgili olan şeyleri. Nasıl kendi değerlerimi bu kadar düşürebildim? Nasıl bu adamın bana bunları yapmasına izin verdim?" sözleriyle yaşadığı derin pişmanlığı ifade etti.

'Karşımdaki Adam Sosyopattı'

Zor günleri geride bırakmayı başardığını vurgulayan Subaşı, yaşadığı acı deneyimlerden önemli dersler çıkardığını söyledi. "O dönem benim için çok karanlıktı ama şimdi baktığımda çok şey öğrendiğimi görüyorum. Çok ağladım, kendime saygım kalmadı. Karşımdaki adam deli, sosyopat bir şeydi ki seni her şekilde kandırabiliyordu," diyerek eski eşine sert ifadelerle yüklendi.