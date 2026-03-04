Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, son günlerde hem iş hem de özel hayatına dair paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Birkaç hafta önce Türkiye’ye dönen Subaşı, adının da geçtiği ünlülere yönelik operasyonun ardından tövbe sürecine girdiğini açıklamış ve dini içerikli paylaşımlarıyla öne çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde markasının çalışanlarına verdiği iftar davetini sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı, bu kez sanatla ilgili paylaşımlarıyla konuşuldu.

Bugünü resim yapmaya ayıran ve o anları takipçileriyle paylaşan Subaşı, gelen mesajlar üzerine oruç tutup tutmadığı sorusuna da yanıt verdi.

“Deli gibi merak edenlere ve soranlara cevabım…” ifadelerini kullanan Subaşı, “Evet, her gün… Sahur ve iftar” sözleriyle Ramazan boyunca oruç tuttuğunu açıkladı.