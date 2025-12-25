İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, haklarında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin'den dikkat çeken paylaşımlar geldi.
İkili sosyal medya hesaplarından Regaib Kandili'ne özel paylaşım yaptı.
Şeyma Subaşı, hikaye kısmında kandil mesajı yayımlayarak, "Regaip Kandili mübarek olsun. Kalbimize huzur, niyetlerimize hayır, yollarımıza ışık olsun. Dualarımız kabul, gönlümüz ferah olsun" notunu düştü.
Benzer şekilde, Şevval Şahin de kandil paylaşımında bulundu.