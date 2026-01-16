Dini inançları kullanarak kurulan dolandırıcılık düzeninin merkezinde önce Erol Tangut vardı. Geçmişte sahne şovlarıyla tanınan Tangut, daha sonra Ankara’daki “paranormal ofis”inde şeytan çıkarma, büyü bozma ve kefaret adı altında para topladı.

BirGün'den Timur Soykan'ın haberine göre Youtube videoları, kitaplar ve sözde seanslarla geniş bir kitleye ulaşan Tangut, 2018’de çocuklara yönelik cinsel istismar ve dolandırıcılık suçlarından 33 yıl 9 ay hapse mahkûm edildi.

(Erol Tangut Beyaz TV, Akit TV, TGRT gibi kanallarda sahne şovları yapıyordu)

Tangut’un cezaevine girmesiyle bu kez öğrencisi Ersin Aytaç öne çıktı. “İlmi Sayik” adını “Tıbbul Furkan” olarak değiştiren Aytaç; İstanbul, Ankara ve Antalya’da ofisler açtı.

(Erol Tangut'un Youtube kanalındaki şeytan çıkardığını iddia ettiği videosu)

Günahların hastalıklara yol açtığını, insanın içine giren “ruhsatlı şeytanların” kefaretle kovulacağını iddia etti. Yazdığı kitapta şeytanla diyalog kurduğunu ileri süren Aytaç, hastalıkları zekât eksikliğinden faize, tutulmayan adaklardan beddualara bağlayarak uzun “kefaret reçeteleri” sundu.

(Erol Tangut 2018 yılında çocuğa cinsel istismardan tutuklandı)

NARSİST VE ENSEST KEFARETİ

Bunların bazılarının başlıkları şöyle:

‘Büyük zulüm kefareti çabalaması (Evliya Zulmü). Haramzade Kefareti Çabalaması, Narsist ve Ensest Kefareti Çabalaması, Soy Zekat Kefareti Çabalaması, Kınama Kefareti Çabalaması.’

Bütün bu metinlerde kişiye Adem’den bu yana bütün soyunun günahlarından arınmak için niyet ettiriliyor. “Şeytanın bedeninden aldığı ruhsatın iptaline vesile olması niyetiyle…” demesi söyleniyor. Onlarca eziyet, suç, hata sıralandıktan sonra kefaret kısmına geçiliyor. Bazı duaların binlerce kez okunması, namaz kılınması gibi maddelerden sonra fakir doyurmak, su kuyusu açmak, pekmez, süt dağıtmak, yaşlı giydirmek, kitap dağıtmak gibi kefaretler sıralanıyor.

Adak bölümleri de çok ilginç. Ersin Aytaç’a göre; tutulmayan adaklar ve etkileri şöyle:

(Erol Tangut’un hapse girmesi dolandırıcılık tezgâhını bitirmedi. Yerini öğrencisi Ersin Aytaç aldı)

'KOÇ ADAĞI KADINDA ERKEK SESİ ÇIKARTIR'

Ağaç dikme adağı: Ciltte kuruluk, susuzluk.

Koç adağı: Kadında bazen erkek sesi çıkartır. Kadının alnında sivilce. Erkekte şehvet. Kadında cinsel soğukluk.

Ördek adağı: İnsanı gıcık eder, dalga geçer.

Deve adağı: Çok sinirli olabilir.

Kelle paça adağı: Kendi adağından hayvanın neresi yendiyse o bölge kaşınır. Kelebek hastalığına sebep olur. Kişinin yüzü, boynu kıpkırmızı olur. Egzama ve reflüye neden olur.

(Ersin Aytaç'ın 2019 yılında Youtube kanalındaki şeytan çıkardığını iddia ettiği video)

KOMEDYEN YAPAN BEDDUA

En dikkat çeken iddialardan biri ise “komedyen yapan beddua” oldu. Aytaç’a göre “çoluk çocuğa el âlem gülsün” şeklindeki bir beddua, kişiye komedyenlik ruhsatı kazandırıyor ve yaptığı her hareket komik bulunuyor. Sosyal medyada ve Youtube’da din alimi rolüyle yayınlarını sürdüren Aytaç’ın etrafında kurulan yapı, Whatsapp grupları ve dernekler aracılığıyla para toplamaya devam ederken, yüzlerce kişinin umut ve korku arasında bu tuzağa çekildiği görülüyor.