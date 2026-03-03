28 Şubat sabah saatlerinde ABD ve İsrail tarafından düzenlenen ortak hava saldırısı ile İran'ın ruhani lideri Ali Hamaney öldürülürken, dünyayı şoke eden saldırının arka planı gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.



İngiltere merkezli basın kuruluşu Financial Times, ABD ve İran istihbarat servisi kaynaklarına dayandırdığı makalesinde, saldırıya hazırlık sürecinin bilinmeyenlerini açıkladı.

'TRAFİK KAMERALARI BİLE HACKLENDİ'



Yapılacak saldırıya aylarca hazırlık yapan İsrail'in, MOSSAD ajanları aracılığıyla Hamaney'in hareketlerini takip ettiği, koruma ekibinin rutin davranışlarını gözlemlemek için Hamaney'in konutunun etrafındaki trafik kameralarının hacklendiği ortaya çıktı.

Haberde yer verilen bilgilere göre, trafik kameralarını izleyerek Hamaney'in konumu hakkında emin olmasının ardından harekete geçen İsrail ve ABD, saldırıdan 30 dakika önce Hamaney'in konutunun yakınındaki telefon kulelerini de devre dışı bıraktı. Böylelikle Hamaney'in iletişimi tamamen kesilirken, saldırıya yönelik İranlı yetkililerin son dakika istihbaratı paylaşmasının önüne geçildi.