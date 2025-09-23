Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Benekli köyünde 3 adrese düzenlenen operasyonda, aseton ile inceltilerek 250 peçeteye emdirilmiş satışa ve kullanıma hazır hale getirilmiş, piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan metamfetamin ile 1,8 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürürken, Tatvan ilçesine bağlı Benekli köyündeki 3 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada kokusuz aseton ile inceltilerek 250 adet peçeteye emdirilmiş satışa ve kullanıma hazır hale getirilmiş, piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan metamfetamin ile 1,8 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.