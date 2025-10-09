Olay, Turgutlu’daki bir semt pazarında zabıta ekiplerinin yaptığı izinsiz satış denetimi sırasında yaşandı. Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız tezgâh açan satıcıların ürünlerine el koymak istedi. Bu sırada, seyyar olarak satış yapan bir kadın, ürünlerini bırakmak istemedi ve gözyaşları içinde biberlerini kurtarmaya çalıştı.

KADIN YERDE SÜRÜKLENDİ

Kadının direnişi üzerine zabıta ekipleri, satıcıya fiziksel müdahalede bulundu. Görüntülerde, zabıta personelinin yerde oturan kadını kollarından tutarak sürüklediği anlar dikkat çekti.

Olay, pazarda bulunan vatandaşların da tepkisine yol açtı. Çevredekiler duruma müdahale etmek isterken, o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi ve görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Kısa zamanda gündem olan video, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından “orantısız güç” eleştirileriyle paylaşıldı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Tepkilerin ardından Turgutlu Belediyesi, olayla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, pazar yerlerinde Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Hal Zabıta ekipleri ile ortak denetimlerin sürdüğü belirtildi.

Belediye, söz konusu görüntülerin tamamının paylaşılmadığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

“Pazar tezgahlarının işgal sınırları, ürün fiyat etiketleri ve seyyar satıcı faaliyetleri denetlenmiştir. Uyarılara rağmen ihlalde bulunan kişiler hakkında yasal işlem yapılmış, kaynağı belli olmayan ürünlere el konulmuştur. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, olayın yalnızca bir kesitini yansıtmaktadır.”

Açıklamada ayrıca, kadın satıcının zabıta personeline “hakaret ve fiziksel saldırıda bulunduğu” iddia edilerek, “Önceliğimiz vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğidir; ilçemiz genelinde denetimlerimiz sürecektir.” denildi.