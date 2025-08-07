Sezen Aksu menajer Ayşe Barım, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve hasta tutuklular için bir mesaj paylaştı.

Aksu'nun Facebook'tan paylaştığı mesaj şöyle:

* Hatırlamanız ve aklınızdan çıkarmamanız ümidiyle…

* Ayşe Barım, Murat Çalık ve diğer ağır hasta tutuklu ve hükümlüler hakkında…

* Kısa cümleler kuracağım.

* Ayşe Barım ve Murat Çalık hayati tehlike altındadır. Vakit geçirmeksizin tutukluluklarına son verilerek tedavi imkânı sağlanmalıdır.

* Devlet görevlilerinin meşruiyetinin yegâne temeli, vatandaşına karşı sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirmesinde yatar.

* Ayşe Barım'ın, Murat Çalık'ın ve tüm ağır hasta tutuklu ve hükümlülerin sağlığı ve hayatı sizin yükümlülüğünüzdür.

AYŞE BARIM

Ayşe Barım, menajerliğini yaptığı oyuncuları Gezi Parkı protestolarına yönlendirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 24 Ocak'ta gözaltına alındı, 27 Ocak'ta tutuklandı.

Barım hakkında 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme' suçlamasıyla 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

Tutuklanmadan önce kalp yetmezliği nedeniyle ameliyata hazırlanan ve geçmişte beyin anevrizma ameliyatı geçiren Ayşe Barım, cezaevinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle defalarca bayıldı. Ayşe Barım'ın avukatlarının 20 Mayıs'ta yaptığı tahliye başvurusu reddedildi. Bu karardan 15 gün sonra Barım tekrar bayıldı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Ayşe Barım'ın sağlık durumunun cezaevinde kalmaya uygun olmadığını belirterek, bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulundu.

MURAT ÇALIK

Geçmişte iki kez kanser tedavisi görerek hastalığı yenen Murat Çalık, cezaevinde 21 kilo vermesi üzerine lenfoma şüphesiyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat oldu.

Kemik iliği biyopsisi alınarak yeniden cezaevine gönderilen Çalık cezaevinde yeniden rahatsızlandı ve Adli Tıp Kurumu'nun yeniden değerlendirme talebi üzerine 18 Temmuz'da İzmir Şehir Hastanesi'nin hematoloji servisine yatırıldı.

Çalık'a sevk edildiği Şehir Hastanesi'nde yeniden kemik iliği biopsisi yapıldı. Çalık tetkiklerinin ardından yeniden cezaevine gönderildi.