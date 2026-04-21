Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu, uzun süredir koruduğu sessizliğini kalplere dokunan bir kareyle bozdu.

Sahne ışıklarından uzakta, kendi iç dünyasında üretimlerine devam eden minik serçe, oğlu Mithat Can Özer’in objektifine yansıyan son görüntüsüyle sevenlerine "ben buradayım" dedi.

Son dönemde ağırlıklı olarak yeni şarkıların mutfağında vakit geçiren ve gözlerde uzak yaşayan Aksu, bir restoranda dostlarıyla bir araya geldi.

Karede, Aksu’nun arkasında bir gitaristin ona eşlik ettiği, masada ise samimi bir akşam yemeği yendiği görüldü.

YENİ ALBÜMÜ YAYINLANDI

Sezen Aksu’nun yeni albümü ‘Biz de Yeniden Başlarız’ ile 17 Nisan'da dinleyici ile buluştu. Daha önce yayınlanan ‘Demo’ ve ‘Demo 2’ albüm projelerinden ilham alınarak yeniden düzenlenen 9 şarkı, bu çalışmada bir araya getirildi.