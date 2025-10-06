1975'ten bu yana bestelediği, sözlerini yazdığı ve seslendirdiği şarkılarla Türk pop müziğinin en tanınan isimlerinden biri olan Sezen Aksu, yıllar süren kariyer sessizliğini geçen haziranda bozdu.

Sekiz yıldır yeni albüm çıkarmayan 'minik serçe' lakabıyla bilinen sanatçı, 'Paşa Gönül Şarkıları' adlı albümüyle yeniden sevenlerinin karşısına çıktı. Ancak albüm sevinci, kısa sürede yerini derin bir hüzne bıraktı.

Sezen Aksu'nun 16 yıldır yanında olan kedisi Sütlü hayatını kaybetti. Aksu bu kayıpla derin bir yasa büründü ve uzun süre evinden çıkmadı.

Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Aksu, bugün Kanlıca sokaklarında yürüyüş yaparken görüntülendi.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, hayranlarının yanına gelip fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

Sanatçının sokak stili dikkat çekti. 'Minik serçe' daha sonra yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti.