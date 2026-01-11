Usta sanatçı Sezen Aksu’dan sevenlerini korkutan bir haber geldi. Aksu’nun koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen şarkıcının İstanbul Kanlıca’daki evinde karantinaya alındığı açıklandı.

SALGIN GİBİ YAYILIYOR



Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte grip ve koranavirüs vakalarındaki artış devam ediyor. Uzmanlar, çok sayıda belirtinin görülmesi halinde test ve izolasyon yöntemlerine başvurulmasını tavsiye ederken, Covid-19 virüsünün güçlü bir varyanta evrilmesi ve yeni bir salgına neden olmasından endişe ediliyor.