İstanbul’da kara para aklama soruşturması kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nca “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında gözaltı kararı verildi.

Yapılan operasyonlarda Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Çağlar Şendil, Melike Yüksel ve Sinan Görkem Gökçe gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, şüpheliler Sezgin Baran KORKMAZ, Cihan EKŞİOĞLU, Çağlar ŞENDİL, Melike YÜKSEL, Sinan Görkem GÖKÇE, Şaban KAYIKÇI ve Alpan Keskin hakkında müşteki Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. A.Ş'ye yönelik müştekinin acze düşmesinden yararlanmak suretiyle 2019 yılı ve devamında müşteki şirketi yönetimlerinde olan şirketlere borçlandırdıkları ve bu borcu faiz almak suretiyle müşteki şirkete verdikleri yine ayrıca müşteki şirketin üst hakkını elinde bulundurduğu Muğla ili Bodrum ilçesi Torba mevkiinde bulunan hali hazırda ismi The Plaza Bodrum (eski Jumeirah Otel, Paramount Hotel, Be Premium Hotel) olan otelin de üst hakkını devraldıkları ve şüpheli Cihan Ekşioğlu ile şüpheli Şaban Kayıkçı ile birlikte hareket ederek üst hakkının bulunduğu oteli işlettikleri iddasıyla; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Tefecilik, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde şüphelilerden;

1- Cihan EKŞİOĞLU

2- Çağlar ŞENDİL

3-Melike YÜKSEL

4-Sinan GÖRKEM GÖKÇE

5-Şaban KAYIKÇI

isimli şüpheliler yakalanmış olup, ikamet adres ve eklentileri ile araçlarında yapılan arama doğrultusunda haklarında gözaltına alma kararı verilmiştir.

Soruşturma gizliliği gözetilerek titizlikle işlemlere devam olunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.