Galatasaray’ın başarılı oyuncusu Eren Elmalı bu sezona hızlı bir giriş yaptı. Son oynanan Kayserispor maçında 2 gol atarak maçın yıldızı olan Eren Elmalı performansıyla alkış toplamıştı. Sezonun ilk haftasındaki Gaziantep FK maçında da ağları havalandıran Eren, bu sezonki gol sayısını 3'e çıkardı. Kariyerinin en golcü sezonunu geçirmeyi henüz 3. haftada garantileyen Eren, ayrıca futbol hayatında ilk kez kafayla attığı golün sevinci yaşadı.

Eren'in başarısının sırrını bireysel antrenörü Umut Özalp şu sözlerle açıkladı: "Eren Elmalı sabah 06.00'da kalkar, 7'de ise antrenman sahasında hazır bulunur. Herkesten önce Kemerburgaz'a gelir. Sahada işini bitirince hemen ardından salon çalışmasına başlar. Tatilde bile haftalarca aynı disiplin ve kararlılıkla çalışmalarına devam eder."