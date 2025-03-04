Rodri, Eylül ayında yaşadığı ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. İlk başta sezonu kapattığı düşünülen yıldız oyuncu, hızlı bir iyileşme süreci geçirerek bireysel antrenmanlara başladı. Dün itibarıyla sahada topla çalışmalara başladığı bildirildi.

Guardiola, FA Cup çeyrek finaline yükseldikleri Plymouth Argyle maçının ardından yaptığı açıklamada, “Taraftarlar bilsin ki sadece onlar heyecanlı değil. Rodri bugün topla çalıştı. Soyunma odasında çok mutlu görünüyordu. Açıkçası bu kadar erken toparlanmasını beklemiyordum ama belki de Premier League bitmeden bize yardım edebilir” dedi.

Buna rağmen Guardiola, kulübün oyuncunun dönüş sürecinde temkinli olacağını vurguladı. “Her şey yavaş yavaş ilerlemeli. Acele kararlar alıp, onu erken döndürmeye çalışırsak, geri adım atmak zorunda kalabiliriz. Ancak şu ana kadar her şey iyi gidiyor” ifadelerini kullandı.

İspanyol orta saha oyuncusu, Manchester City için kilit bir isim konumunda bulunuyor. Sakatlığı öncesinde takımın oyun kurulumunda kritik bir rol oynayan Rodri’nin dönüşü, City’nin Premier League yarışında elini güçlendirebilir.

Buna rağmen Guardiola, oyuncunun henüz tam anlamıyla dönüşe hazır olmadığını da sözlerine ekledi. “Henüz geri dönüşü çok yakın değil. Ama fiziksel olarak her geçen gün daha iyiye gidiyor” dedi.