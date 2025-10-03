2025-26 sezonundaki ilk derbi kapışması için gözümüzü kulağımız bugün Rams Park Stadı’nda olacak. Bir tarafta 7’de 7 yapan Galatasaray diğer tarafta Sergen Yalçın yönetiminde üst üste 2 maçını kazanan Beşiktaş… Futbolseverler nefesini tuttu, heyecanla başlama düdüğünün çalmasını bekliyor.

GALATASARAY REKOR, KARTAL UMUT PEŞİNDE

Cimbom kazanırsa tarihinin en iyi sezon başlangıcı rekorunu 8’e yükseltecek, Liverpool’un ardından taraftarına bir de derbi zaferi yaşatacak. Şu an için liderin tam 9 puan gerisinde olan, 1 maç eksiği bulunan Kartal ise derbi zaferiyle zirve için umutlanmayı, şampiyonluk yarışındaki iddiasını yeniden güçlendirmeyi hedefliyor.

ORGANİZATÖR RAFA

Galatasaray derbisinde Beşiktaş’ın en önemli silahı Rafa Silva olacak. Kayserispor maçında 3 gol atıp kariyerinde ilk kez hat-trick yapan Portekizli yıldız ardından Kocaelispor’u da boş geçmedi. Oyun planını Rafa Silva üzerinden kuran Sergen Yalçın onun kilit pasları ve arkaya koşularıyla galibiyet arayacak.

BEŞİKTAŞ'TA KİLİTLENDİ

Liverpool karşısında penaltıdan galibiyet golünü atan Victor Osimhen, Beşiktaş derbisine hazır hale geldi. Önceki günkü antrenmanda yer almayan Nijeryalı yıldız, dün takımla çalıştı. Geçen sezon 2-1’lik maçta kafayla siyah-beyazlı ekibin ağlarını havalandıran Osimhen bugünü de boş geçmek istemiyor.