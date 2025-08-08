Süper Lig'de sezonun ilk haftasında son şampiyon Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
10. dakikada Roland Sallai, kullanılan köşe vuruşu sırasında Rodrigues'in müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaray, penaltı bekledi. Hakem Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarının ardından inceleme için kenara geldi.
Şansalan, pozisyonu VAR'da izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi ve Kevin Rodrigues'e sarı kart gösterdi.
Galatasaray'da penaltıda topun başına Barış Alper Yılmaz geçti. Milli futbolcu, 12. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi ve ligde sezonun ilk golünü atan isim oldu.