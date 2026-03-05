Ali Can POLAT

Milyonlarca emekli açlık sınırının altında maaşlarla geçinmesine rağmen, günlerce tartışılan bayram ikramiyesine zam yapılmaması kararı alındı. Bunların sebebi olan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) harcamaları da gündem oldu.

SGK’nın giderlerindeki kısıtlamayı, 20 bin liraya bir ay geçinmesi beklenen emekliden yana kullanması tepkilere neden oldu. Kurumun Aralık 2025 verilerini inceleyen Çalışma Ekonomisi Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, “2025’te emekliler için harcamayı planladıkları 451 milyar lirayı harcamamış” diyerek “SGK’yı adeta bir şirket gibi yönetmişler! Şirketin çıkarlarını her şeyini üstünde tutmuşlar” ifadelerini kullandı.

DAHA AZ DESTEK ALMIŞ

SGK’nin bütçesini harcama tercihinde emekliyi görmezden geldiğini belirten Çelik, “SGK 2025 yılı için 5.5 trilyon lira harcama yapmayı bütçelemiş ama yıl boyunca 5 trilyon 54 milyar harcamış. SGK, 2025 bütçe harcama hedefinin 451 milyar daha

azını harcamış” dedi.

“Böylece 2025 yılı için 323 milyar olarak öngörülen ‘açık’ veya doğru ifadeyle devlet desteği ihtiyacı 74 milyar liraya düşmüş” açıklamasını yapan Çelik, “Koca SGK’nin 2025 yılı açığı sadece 74 milyar olmuş. Devede kulak! Bu yüzden SGK yönetimini tebrik ediyorum. Hep eleştirecek değiliz ya! Biraz da tebrik edelim! SGK’yi adeta bir şirket gibi yönetmişler! Şirketin çıkarlarını her şeyin üstünde tutmuşlar! Emekliye daha az aylık ödenmiş, emekli aylıkları düşmüş, emekli perişan olmuş ne gam! SGK şirket değilmiş kamu kurumuymuş ne gam!” ifadelerini kullandı.

Yapılan harcamada sondan birinciyiz

Emeklilerin yaşam şartlarının zorluğuna dikkat çeken Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Salman Hürkardeş, 44 ülkenin emeklilik sistemlerini karşılaştıran bir araştırmayı açıkladı. Hürkardeş, “Enflasyon oranları, sağlık sistemleri ve hayat kalitesini karşılaştıran NATIXIS küresel emeklilik endeksine göre sondan üçüncüyüz. Avrupa ülkeleri içinde en az harcama yapan ülkeler arasında sondan birinci olmayı başarmışız” dedi. Bayram ikramiyesine zam yapılmamasına da tepki gösteren Hürkardeş, “Kaynak yok’ deniliyor ama doğru değil” dedi.

Cem YILDIRIM