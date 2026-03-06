Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. SGK, acil durumlarda sağlık hizmeti veren hastanelerin, SGK ile anlaşmalı olup olmamasına bakılmaksızın, ek ücret talep edemeyeceğini açıkladı.

ACİL DURUMLARDA ŞART ARANMIYOR

Kurum yetkilileri, acil servise başvuran vatandaşların sıklıkla “SGK anlaşmamız yok” veya “Ücretli hizmet verebiliriz” gibi yanıtlarla karşılaştığını belirtti. SGK, acil hallerde tıbbi müdahale için herhangi bir ön şartın aranmaması gerektiğini vurguladı.

SUT KAPSAMINDA ÖDENİYOR

Acil durumlarda sunulan sağlık hizmetlerinin bedeli, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında belirlenen tarifeler üzerinden SGK tarafından ödeniyor. Bu nedenle vatandaşlardan ekstra bir ücret talep edilmesi yasak.

Uzmanlar, acil müdahale sonrasında tedavi süreci devam ederken, hayati tehlikenin ortadan kalktığı durumlarda yapılan işlemlerin ücretlendirmeye tabi olabileceğini belirtiyor.