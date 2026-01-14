Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, TGRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalarda emekli maaşı sisteminin kapsamlı bir değişime hazırlandığını duyurdu.

En düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesinin ardından, prim gün sayıları arasındaki farkın maaşlara yansıtılması amacıyla yeni bir çalışma başlatıldı.

Bal, en düşük emekli aylığı uygulamasının ilk kez 2019 yılında 1.000 lira olarak başladığını hatırlatarak, "En düşük emekli aylığı, özellikle 2008’den sonra aylık bağlama oranlarının düşmesiyle çok düşük kök ücretler bağlanmaya başlanması nedeniyle ortaya çıktı. Yaşam şartlarının iyileştirilmesi için hükümet böyle bir karar aldı ve tüm emeklilerde en azından belli bir seviye yakalandı" ifadelerini kullandı.

5 MİLYON KİŞİ EN DÜŞÜK MAAŞ KAPSAMINDA

Sistemin mevcut durumuna dair veriler paylaşan Bal, başlangıçta 1 milyon kişinin yararlandığı en düşük emekli aylığı uygulamasının bugün 5 milyon kişiye ulaştığını belirtti. Bal, "Bu sayının yükselmesi aslında iyi bir şey değil. Daha çok kişinin en az ücreti alması, genel olarak ekonomi ve sosyal güvenlik sistemi açısından sağlıklı değil" diyerek, sistemin yukarı doğru kademeli bir yapıya kavuşturulacağını bildirdi.

PRİM GÜN SAYISI VE MAAŞ ADALETİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de dikkat çektiği sistemdeki prim-maaş dengesizliğine değinen Bal, "3600 günle emekli olanla, 9000 gün BAĞ-KUR primi ödeyerek emekli olan vatandaşın aynı maaşı alması büyük bir adaletsizlik" dedi. Yapılacak yeni düzenleme ile "Az prim ödeyene az maaş, çok prim ödeyene çok maaş" prensibinin uygulanacağını belirten uzman, en düşük emekli maaşının 20 bin lira sınırının altında kalmaması gerektiğini vurguladı.

KÖK MAAŞ VE AYLIK BAĞLAMA ORANLARI

Kök maaşların 11–12 bin lira seviyelerinde kaldığını ve mevcut 20 bin liralık ödemenin hazine desteğiyle sağlandığını ifade eden Murat Bal, sistemin sürdürülebilirliği için gelir desteğinin şart olduğunu belirtti. 2008 sonrası düşürülen aylık bağlama oranlarının hak kaybına yol açtığını söyleyen Bal, durumu şu örnekle açıkladı:

"1999 öncesinde 10 bin lira maaşla çalışırken yaklaşık 7 bin lira emekli maaşı alabiliyordunuz. 2008 sonrasında ise 10 bin lira maaşla çalışıp emekli olduğunuzda 3.500 lira emekli maaşı bağlanır hale geldi. Çünkü aylık bağlama oranı ciddi şekilde düşürüldü."

TÜRKİYE'DE EMEKLİ MAAŞI ORTALAMASI

Türkiye genelindeki emekli maaşı ortalamasının 25 bin liranın altında kaldığını kaydeden Bal, SGK bünyesinde yürütülen çalışmanın yakın zamanda kamuoyuna açıklanmasını beklediğini ifade etti. Bal, "Bence iyi ve hakkaniyetli bir düzenleme gelecek. En kritik konu, mevcut 20 bin liralık en düşük emekli maaşının altına düşülmemesi" değerlendirmesinde bulundu.