Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2026 yılı için yayımladığı prim ve borçlanma tabloları, önceki yıllara kıyasla çok daha dikkatli incelenmeyi gerektiriyor. Dünya Gazetesi’nde kaleme aldığı yazısında SGK uzmanı Özgür Erdursun, bu yıl artışların yalnızca asgari ücret kaynaklı olmadığını, prim oranlarında da değişiklikler yapıldığını vurguluyor. Bu durum, birçok kalemde “çifte zam” etkisi yarattı.

ASGARİ ÜCRET ARTTI, TÜM DENGELER DEĞİŞTİ

2026 yılı itibarıyla asgari ücret rakamları şöyle şekillendi:

Brüt asgari ücret: 33.030 TL

Net asgari ücret: 28.075 TL

Günlük brüt asgari ücret: 1.101 TL

Bu artış; SGK primlerinden borçlanmalara, Bağ-Kur ihyasından üst sınırlara kadar pek çok kalemi doğrudan etkiledi.

PRİME ESAS KAZANÇ ÜST SINIRI YÜKSELDİ

2026’da SGK primine esas kazanç üst sınırı:

Aylık: 297.270 TL (9 kat)

Günlük: 9.909 TL

Bu durum, yüksek gelirli çalışanlar için daha fazla prim ödemesi anlamına gelirken, ileride daha yüksek emekli maaşı ihtimalini de beraberinde getiriyor. İşveren cephesinde ise maliyet artışı kaçınılmaz hale geliyor.

İŞVEREN, ESNAF VE BAĞ-KUR'LULAR İÇİN TABLO AĞIRLAŞTI

2026 yılında asgari ücretli bir çalışanın işverene toplam maliyeti:

Teşviksiz: 41.535 TL

2 puan teşvikle: 40.214 TL

5 puan teşvikle: 39.223 TL

-Öte yandan Bağ-Kur kapsamında olan esnaf için aylık primler de ciddi seviyelere ulaştı:

Aylık asgari Bağ-Kur primi: 11.808 TL

Düzenli ödeyenler için: 10.156 TL

-Tarım sektöründe ise primler iki ayrı statüde belirlendi:

Tarım Bağ-Kur: 11.725 TL

2925 sayılı tarım SSK: 5.862 TL

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA VE GSS'DE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

2026’da isteğe bağlı sigorta primi 10.899 TL oldu. Erdursun, isteğe bağlı sigortanın Bağ-Kur statüsünde sayıldığını hatırlatarak, bunun uzun vadede emeklilik statüsünü etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

Çalışmayan ve güvencesi olmayanlar için ödenen Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ise dikkat çekici bir artış gösterdi:

GSS primi: 1.981 TL

Artış oranı: %154

BORÇLANMALARDA ASIL KIRILMA YAŞANDI

2026 yılında borçlanma kalemleri en sert artışın görüldüğü alan oldu.

Doğum ve yurt dışı borçlanması: Oran değişmedi (%27) ancak asgari ücret artışı nedeniyle tutarlar %27 yükseldi.

-Askerlik, kısmi süreli çalışma, doktora borçlanmaları:

Eski oran: %32

Yeni oran: %45

Artış: %78,5

-Bağ-Kur ihyasında da tablo ağırlaştı:

Eski oran: %34,5

Yeni oran: %45

Toplam artış: %65,7

SGK uzmanı Özgür Erdursun’a göre 2026 yılı sosyal güvenlik açısından:

Daha pahalı

Daha karmaşık

Daha fazla dikkat gerektiren bir yıl olacak.

Borçlanma yapmayı düşünenlerin iki kez hesap yapması, prim ödeyenlerin ise hangi statüde olduklarını iyi bilmesi gerekiyor. Erdursun’un da vurguladığı gibi, 2026’da sosyal güvenlik sisteminde kazananlar, rakamları doğru okuyanlar olacak.