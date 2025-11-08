SGK Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısında, iş kazası geçiren ya da hastalık nedeniyle istirahat raporu alan çalışanların dikkat etmesi gereken kritik kurallara değindi.

Karakaş, “Çalışanlar iş kazası geçirip yatağa düştüğünde veya hastalıkla boğuşurken, devletin eli uzanır ve SGK devreye girer” ifadeleriyle başladı. Ancak uzman, bu desteğin bazı şartlara bağlı olduğunu hatırlatarak “Doktorunuzun söylediklerini harfiyen uygulayacaksınız! Aksi takdirde, o para cebinize tam olarak girmeyebilir” uyarısında bulundu.

DOKTOR TAVSİYELERİNE UYMAMAK MAAŞI AZALTABİLİR

İsa Karakaş’ın açıklamasına göre, sigortalıların tedavi sürecinde ihmalkâr davranması durumunda SGK destek ödemelerinde kesintiye gidebiliyor.

Karakaş, “SGK, ihmalkârlığı affetmiyor ve size verilecek ödenekleri azaltacağı gibi tamamen kesmesi de söz konusu oluyor” diyerek durumu özetledi. SGK mevzuatına göre, doktorun belirlediği tedaviye uymayan çalışanların geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik geliri, uzayan tedavi süresi ve artan iş göremezlik oranı dikkate alınarak dörtte bir oranına kadar eksiltilebiliyor.

AĞIR KUSURLU ÇALIŞANLARIN ÖDENEĞİ DÜŞÜRÜLÜYOR

Karakaş’ın yazısına göre, mahkeme veya SGK denetimleri sonucunda ağır kusuru tespit edilen çalışanların ödeneklerinde üçte bir oranında kesinti uygulanabiliyor. Eğer kusur oranı belgelerde yer almıyorsa, SGK bu durumda %5 oranında bir eksiltme yapıyor.

Sigortalının iş güvenliği kurallarını ihlal etmesi, tehlikeli hareketlerde bulunması, yetkililerin uyarılarına karşı gelmesi gibi durumlar “ağır kusur” kapsamında değerlendiriliyor.

TEDAVİYİ REDDEDENLERE YARIM ÖDEME

Karakaş’ın aktardığı bilgilere göre, “SGK’nın yazılı bildirimine rağmen teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen sigortalıya, yarısı tutarında ödeme yapılmaktadır.” Ayrıca, tedaviyi tamamlamadan işe dönen veya “çalışabilir raporu” almadan çalışan kişilere de geçici iş göremezlik ödeneği ödenmiyor. Ödenmişse, bu tutarlar geri alınıyor.

İŞVEREN VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLER DE SORUMLU OLABİLİR

Köşe yazısında, iş kazası veya meslek hastalığının yalnızca sigortalıyı değil, işvereni ve üçüncü kişileri de sorumlu hale getirebileceği vurgulandı.

Karakaş, “İş kazası veya meslek hastalığı, işverenin kastı sonucunda meydana gelmişse işveren SGK’ya karşı sorumlu hâle gelir” dedi. Ayrıca, iş güvenliği önlemlerine uymayan işverenlerin, SGK’ya yapılan ödemelerden sorumlu tutulabileceğini belirtti. Kaçınılmazlık ilkesi çerçevesinde ise, tüm tedbirlerin alınmasına rağmen meydana gelen kazalarda işveren sorumlu tutulmuyor.

ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN KUSURU VARSA SGK RÜCU EDİYOR

İsa Karakaş’ın yazısına göre, eğer iş kazası veya hastalık üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmişse, SGK sigortalıya yaptığı ödemeleri kusurlu kişiden ve gerekirse onun işvereninden talep edebiliyor. Karakaş, bu durumda kurumun “zararın yarısını” rücu edebileceğini belirtti.

SONUÇ: SGK’DAN UYARI – “DOKTOR NE DERSE ONU YAPIN!”

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, köşe yazısında çalışanlara net bir mesaj veriyor:

“SGK, ihmali, tedaviye uymamayı, doktorun tavsiyesini hiçe saymayı affetmez.”

Uzman, hem çalışanların hem de işverenlerin yasal haklarını kaybetmemesi için doktor tavsiyelerine, iş güvenliği kurallarına ve SGK bildirimlerine eksiksiz uymaları gerektiğini hatırlatıyor.