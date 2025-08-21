Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malullük aylığından yararlanmak isteyen sigortalıların uyması gereken şartları açıkladı. Kurumun resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmede, prim gün sayısı ve diğer kriterler netleşti.

Açıklamaya göre malullük aylığı bağlanabilmesi için sigortalıların en az 10 yıl sigortalılık süresi ve 1800 gün prim ödemesi bulunuyor.

Ancak sürekli bakıma muhtaç derecede malul sayılan kişilerde 10 yıl şartı aranmıyor, yalnızca 1800 gün prim ödemesi yeterli oluyor.

Bunun yanında malullük aylığı almak isteyen kişilerin işten ayrılmış olması gerekiyor.

4-b (Bağ-Kur) kapsamında olan sigortalılar için ise ayrıca SGK’ya borç bulunmaması şartı aranıyor.

Malullük tespit işlemleri için başvurular en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezine yazılı olarak yapılıyor.

SGK’nın duyurduğu bu şartlar, malullük aylığından faydalanmak isteyen vatandaşlara rehberlik ediyor.