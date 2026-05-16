Çalışanların yemek yardımlarına ilişkin uzun süredir gündemde olan uygulamada önemli bir değişiklik yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 17 Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle yemek bedeline yönelik prim istisnası tutarını güncelledi.

Yeni düzenleme kapsamında, iş yerinde yemek hizmeti sunulmayan çalışanlara nakit veya yemek kartı şeklinde yapılan günlük yemek yardımlarında SGK prim istisnası 300 TL’ye yükseltildi. Daha önce 158 TL olarak uygulanan sınır iki katına çıkarıldı.

İŞ YERİNDE SUNULAN YEMEKLERDE ÜST SINIR KALDIRILDI

Düzenlemeye göre işverenin çalışanlara yemek hizmetini doğrudan iş yerinde sağlaması halinde herhangi bir tutar sınırlaması uygulanmayacak. Yemeklerin iş yerinde hazırlanması ya da catering şirketleri aracılığıyla temin edilmesi fark etmeksizin tüm maliyet SGK primi dışında tutulacak.

Bununla birlikte, iş yerinde yemek verilmesine rağmen çalışanlara ayrıca yemek kartı veya nakit ödeme yapılması halinde, bu ek ödemenin tamamı prime esas kazanç kapsamında değerlendirilecek.

İSTİSNA YALNIZCA ÇALIŞILAN GÜNLER İÇİN GEÇERLİ OLACAK

Yeni sistemde yemek yardımı istisnası sadece fiilen çalışılan günlerde uygulanabilecek. Çalışanın izinli, raporlu ya da tatilde olduğu günler için yapılan ödemeler istisna kapsamına alınmayacak.

Ayrıca düzenlemeyle birlikte işverenlerin yemek ücretini asgari ücretin içinde göstermesinin de önüne geçildi. Buna göre yemek bedelinin, asgari ücrete ek bir ödeme olarak sunulması zorunlu hale geldi.

SGK VE VERGİ UYGULAMALARINDA UYUM SAĞLANDI

Yeni düzenlemenin, SGK ile maliye uygulamaları arasındaki farklılıkları ortadan kaldırmayı hedeflediği belirtildi. Özellikle muhasebe ve insan kaynakları birimlerinin yaşadığı uygulama karmaşasının azaltılması amaçlanıyor.

USULSÜZ UYGULAMALARA YAPTIRIM UYARISI

SGK, yemek bedeli adı altında farklı ödemeler yapılarak prim yükümlülüğünden kaçınılması durumunda işverenlere çeşitli yaptırımlar uygulanacağını açıkladı. Bu kapsamda idari para cezası, gecikme faizi ve asgari ücret desteğinin kesilmesi gibi yaptırımlar gündeme gelebilecek.