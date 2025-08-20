Türkiye’de genel sağlık sigortası kapsamı %99’a ulaşmış durumda. Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaşmasıyla birlikte SGK’nın harcamaları her yıl katlanarak artıyor. 2022’de 283,2 milyar TL olan sağlık harcaması, 2024 sonunda 980,9 milyar TL’ye yükseldi. Bu hızlı artış, SGK’yı yeni düzenlemeler almaya yöneltti.

SGK verilerine göre 2023 yılında 553,1 milyar TL olan sağlık harcaması, 2024 sonunda %77,3 artarak 980,9 milyar TL seviyesine çıktı. Harcamaların %67,6’sını tedavi giderleri oluştururken, ilaç, reçete hizmet bedeli ve diğer kalemler toplamın %32,4’ünü kapsadı.

YENİ YAPTIRIMLAR YÜRÜRLÜKTE

Türkiye Gazetesi yazarı ve aynı zamanda SGK uzmanı İsa Karakaş'ın köşe yazısına göre, artan maliyetler karşısında SGK, sağlık hizmeti sunucularına yönelik sıkı yaptırımlar başlattı. Bundan böyle kimlik kontrolü yapılmadan gerçekleştirilen her işlem için 45 bin 614 TL ceza kesilecek.

Hasta muayene edilmeden reçete yazılması, sağlık raporu düzenlenmesi ya da muayene yapılmış gibi sisteme giriş yapılması da cezai yaptırım kapsamına alındı.

HAKSIZ KAZANÇ VE REKLAMLARA ENGEL

SGK ayrıca, hastanelerin sağlık hizmeti üzerinden reklam ve kampanya yapmasını da yasakladı. Özellikle özel hastanelerin telefonla veya kampanyalar aracılığıyla vatandaşları gereksiz tahlil ve tedavilere yönlendirmesi, kurumun zararına neden oluyor. Bu kapsamda kampanya veya check-up adı altında yapılan işlemlerin SGK’ya fatura edilmesi durumunda, bedelin üç katı tutarında ceza uygulanacak.

Sosyal güvenlik sisteminde vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi artarken, SGK maliyetlerin yükselmesiyle birlikte suiistimallerin önüne geçmek için ciddi tedbirler aldı. 2025 itibarıyla devreye giren yeni yaptırımlar, hem vatandaşların hakkını korumayı hem de kurumun milyarlarca liralık kaybını önlemeyi amaçlıyor.