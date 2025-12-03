Aydın merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda, sağlıklı kişilerin yerine “joker” olarak adlandırılan kişilerin muayenelere sokulduğu, bu yöntemle çeşitli hastanelerden usulsüz sağlık kurulu raporu alındığı iddia edildi. Soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İfadeleri alınan şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1500 dosya yeniden açıldı

Operasyonun ardından SGK’nın Aydın’da 2020-2023 yılları arasında engelli raporuyla erken emekli olan kişileri mercek altına aldığı kaydedildi. Bu kapsamda yaklaşık 1500 kişinin dosyasının yeniden incelemeye alındığı, söz konusu kişilerin farklı hastanelere tekrar muayeneye sevk edildiği bildirildi.

Aydın Ses'in haberine göre yapılan değerlendirmelerde engellilik oranının yüzde 40’ın altında olduğu belirlenen ve sahte evrakla emekli edildiği tespit edilen yaklaşık 800 kişinin emeklilik hakkının iptal edildiği öğrenildi. Bu kişilerce şimdiye kadar alınan maaşların geri alınması için de yasal süreç başlatıldı. İncelemenin kapsamının genişletildiği, yeni dosyaların da değerlendirildiği belirtildi.

SGK denetimlerinde sayı 200 bine yaklaştı

SGK daha önceki denetimlerinde de benzer yöntemlerle emekli olduğu değerlendirilen çok sayıda kişiyi tespit etmişti. Kurumun 2023’te 89 bin, 2024’te ise 100 bine yakın sahte sigortalılık tespit ettiği; “naylon şirketler” üzerinden yapılan usulsüzlükler nedeniyle emekliliklerin sona erdirildiği ve ödenen maaşların faiziyle geri alınmasına karar verildiği hatırlatıldı.