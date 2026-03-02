Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ait büyüme verilerini açıkladı.



Dört çeyrek toplamıyla elde edilen yıllık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), zincirlenmiş hacim endeksi olarak 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,6 arttı.

Bu değişiklikle birlikte güncelleme katsayısında yaşanacak artış, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 1 Ocak 2026 tarihinden sonra emeklilik dilekçesi verenlerin emekli maaşının zamlanmasına neden olacak.



NİSANDA MAAŞLAR YÜZDE 1,08 ZAMLANACAK



Nisan ayı itibarıyla maaşlara yansıtılacak ek zam bu yıl yüzde 1,08 olacak. Halihazırda 20 bin TL olan en düşük emekli maaşını alan vatandaşlar, yasa gereği yapılacak ek artışın kök maaşlara yansıtılacak olması nedeniyle herhangi bir zam alamayacak.

Buna karşın emekli maaş bağlama dilekçesini 2026 yılında veren ve şubat ayında 25 bin TL emekli aylığı alan bir emekli, nisan ayı itibarıyla maaşını 270 TL zamlı şekilde alacak.