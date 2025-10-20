Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hizmet dökümünüzde "S" harfi gördüyseniz dikkat! e-Devlet’ten hizmet dökümünüzü kontrol etmeyi unutmayın!" ifadelerine yer verildi.



2016 ila 2025 yılları arasında yapılan geriye dönük taramalarda 1 milyonun üzerinde emeklinin işlemleri 'şüpheli' olarak işaretlenirken, yürütülen soruşturmaların ardından SGK tarafından 206 bin emeklinin maaşı iptal edildi.



130 BİN EMEKLİNİN MAAŞI TEHLİKEDE



Bu yıl oluşturulan yeni ekiplerle birlikte yapay zeka destekli uygulamalar aracılığıyla milyonlarca vatandaşın çalışma geçmişi geriye dönük taranırken, çok sayıda yeni şirket için işlem gerçekleştirildi. Bu şirketlerde çalışan emekli ve emekli adaylarının e-Devlet'lerinde yer alan hizmet dökümüne 'Ş' ifadesi düşülürken, söz konusu vatandaşların adreslerine gönderilecek tebligat ile ifadeye çağrılacakları öğrenildi.

3 GÜN İÇİNDE İFADE VERECEKLER



SGK tarafından adreslere gönderilen tebligat sonrasında ilgili kişiler, 3 gün içerisinde belirtilen SGK il ya da ilçe müdürlüğüne savunma vermek zorunda. Söz konusu savunmanın ardından yapılan denetimlerin bitirilmesiyle birlikte, sahte sigortalılık ya da farklı bir işlem nedeniyle usulsüzlük yaptığı tespit edilen emeklilerin aylıkları kesilecek.



Maaş kesme cezasının yanı sıra söz konusu emekli adayları, silinen prim günlerini tamamlamadıkları sürece yeniden emekli olamayacaklar. Ayrıca bu kişilerin yıllar boyunca elde ettiği emeklilik maaşları da yasal faiziyle birlikte geri alınacak.