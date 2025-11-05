Mali tablosu her geçen gün zayıflayan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), gelirlerini artırmak amacıyla Türkiye genelinde çok sayıda taşınmazı satışa çıkarırken, listede İstanbul’un merkezindeki 33 yıllık Muratpaşa Parkı da yer aldı.

Halk TV’nin haberine göre, Fatih’teki park için 165 milyon TL muhammen bedel belirlendi.

Satış ilanının, Bakan Vedat Işıkhan’ın “SGK 2028’de fazlaya geçecek” açıklamasından iki gün sonra yayımlanması ise dikkat çekti.

SGK’nın satış listesinde yer alan en pahalı arsa İstanbul Kağıthane’de bulunuyor.

4 bin 835 metrekarelik arsa için 565 milyon 695 bin TL muhammen bedel belirlendi.