Milyonlarca çalışan için emeklilik hayali artık sadece yaşa bağlı değil. EYT ile 2,5 milyondan fazla vatandaş yaş şartı olmadan emekli oldu. Ancak EYT kapsamı dışında kalanlar için emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak uygulanıyor. Ekim/2008 ve sonrasında işe girenlerin emeklilik yaşı ise daha da yükseliyor.

Yaşı bekleyemeyenler ve sağlık sorunları yaşayanlar için malulen emeklilik, hem erken hem de düşük primle emekli olma fırsatı sunuyor.

SGK VERİLERİ MALULEN EMEKLİLİKTE İLK SIRALARI GÖSTERİYOR

Peki, hangi hastalıklar erken emekliliği mümkün kılıyor? SGK uzmanı İsa Karakaş’ın paylaştığı son üç yıllık verilere göre, malulen emeklilik kararlarında tablo çarpıcı:

-Onkoloji (Kanser): Her üç maluliyetten biri kanser hastalığı nedeniyle emekli oluyor.

-Nöroloji: Psikiyatri ve sinir sistemi hastalıkları, malulen emeklilikte ikinci sırada yer alıyor.

SGK’nın istatistikleri, maluliyet kararlarında belirgin bir trend olduğunu ortaya koyuyor.

MALULEN EMEKLİLİK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

Yaşı beklemeye gerek yok; 1.800 gün prim ile malulen emeklilik mümkün:

%60 Kayıp Şartı: İş kazası, meslek hastalığı veya genel hastalık sonucu çalışma gücünün en az %60 kaybolması gerekiyor.

Hizmet Süresi: Genellikle 10 yıllık sigortalılık süresi isteniyor.

Prim Şartı: Toplam 1.800 gün prim ödenmiş olması yeterli.

Dikkat: Eğer sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda ise 10 yıllık süre aranmaz; sadece 1.800 gün prim ile emeklilik hakkı doğar.

HANGİ HASTALIKLAR MALULİYET KAPSAMINDA?

SGK’nın malulen emeklilik listesi oldukça geniş. Onkolojiden hematolojiye, organ kayıplarından görme engeline, kalp-damar hastalıklarından ağır psikiyatrik tablolara kadar pek çok hastalık bu hakkı tetikleyebiliyor. Önemli olan, hastalığın çalışma gücünü mevzuatın aradığı oranda etkilemesi.

SGK uzmanı İsa Karakaş, “Emeklilik sadece uzun yıllar çalışmanın ödülü değil, aynı zamanda sağlığını kaybeden vatandaş için bir sosyal güvenlik kalkanıdır” diyerek vatandaşları bilgilendiriyor.

Eğer yukarıdaki hastalıklardan biriyle mücadele ediyor ve çalışamıyorsanız, yaş şartını beklemeden SGK müdürlüğüne başvurun. Sosyal güvenlik hakkı ihmale gelmez; doğru ve güvenilir bilgi, hayatınızı kolaylaştırır.