İktidarın yanlış sosyal güvenlik politikaları, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) mali dengelerini iyice bozdu. Bugünlerde mesaisinin önemli bölümünü muhalif belediyeleri silkelemekle geçirmek zorunda kalan SGK’nın gelirleriyle giderleri arasındaki uçurum tarihi zirve noktalarına ulaştı.

YÜZDE 117 ARTIŞ

SGK açıklarını aktüeryal denge sistemiyle kapatamadığı için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yükü arttı, açığı kapatmak için Hazine’nin SGK’ya aktardığı nakit kaynak bir yılda 2 kat birden artarak aylık bazda 83 milyar liraya ulaştı.

SGK bu yılın ocak ayında 401 milyar liralık gelire karşılık 416.7 milyar liralık gider yapınca ortaya 16 milyar 44 milyon liralık devasa açık rakamı çıktı. Geçen yılın ocak ayında 7.4 milyar lira açık veren SGK’nın aylık açığı bir yılda yüzde 117 oranında, diğer bir ifadeyle yaklaşık 2.2 kat arttı.

SGK’nın gelirleri giderleri karşılamaya yetmeyince devreye Hazine girdi. Hazine’den SGK’ya sadece ocak ayında ‘devlet katkısı’ adı altında 82 milyar 450 milyon lira nakit kaynak aktarıldı. SGK’ya Hazine desteği bir yıl içinde 40 milyar liradan 82.4 milyara çıkarak ikiye katlandı. SGK yönetiminin ocak ayındaki gideri de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21.3 artarak 1.6 milyar liradan 1 milyar 931 milyon liraya çıktı.

Emekliye düşük zam da kurtarmadı

SGK’nın ocak ayındaki 417 milyar liralık giderinin 290 milyar lirasını emeklilere ödenen aylıklar oluşturdu. SGK’nın emekli aylığı ödemeleri bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 55.8 arttı. Açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veren emeklilerin aylıkları 2002 yılındaki seviyelere çıkarılsa ya da emeklilere gerçek enflasyon düzeyinde zam yapılsa SGK’nın açıkları çok daha yüksek olacaktı.