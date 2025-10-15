CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, SGK’nın yılda 30 fizik tedavi seansı limitini Meclis gündemine taşıdı.

İlgezdi, konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

İlgezdi, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK), bir yılda en fazla 30 fizik tedavi seansını karşıladığı için birçok özel durumdaki hastanın mağdur olduğunu söyledi.

"30 SEANS SONRASI FİZİK TEDAVİ SEANSLARINI SGK KARŞILAMIYOR"

İlgezdi, şunları söyledi:

“Özel durumları olan hastalar için 30 seans sonrası fizik tedavi seanslarını SGK karşılamadığı için tedavilerine yüksek rakamlar da ücret ödemek zorunda kalıyorlar.

Üstelik bir çok hastanın da fizik tedaviden yanıt alamadığı için ameliyat olması gerekiyor, fizik tedavi hakkını ameliyat öncesi kullandığı için, ameliyat sonrası alması şart olan fizik tedavi hizmetini alamıyor.

Bu durumun acilen düzeltilmesi ve hastaların mağduriyetinin giderilmesi için Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) düzenleme gerekiyor”