Elazığ’ın Maden ilçesindeki eski SSK Hastanesi binası, bir emlak sitesinde 13 milyon 500 bin liraya satışa çıkarıldı. Binanın, SGK tarafından 25 Nisan’da 1 milyon 865 bin liraya satıldığı ortaya çıktı. CHP’li isimler duruma tepki gösterdi.

Eski hastane binası 26 Mart 2025’te ihaleye çıkarılmış, bir ay sonra 1,8 milyon lira bedelle el değiştirmişti. Binanın yeni sahipleri tarafından yaklaşık 7 kat fazlasına yeniden satışa sunulması ilçede tartışma yarattı.

"BU HASTANEYİ PEŞKEŞ ÇEKTİLER"

CHP Elazığ İl Genel Meclisi Üyesi Suat Ören, binanın değerinin çok altında satıldığını savunarak şu açıklamayı yaptı:

“1 milyon 850 bin liraya satılan hastane şu anda 13,5 milyon liraya satışa sunulmuş. Bu hastaneyi birilerine satıp peşkeş çektiler. Belediye Başkanı daha önce ‘1 milyon 800 bin lira verirsek bize tekrar verecekler’ diyordu. Şimdi 13,5 milyon lira olmuş. Bağ Bozumu Festivali’ne 1 milyon lira harcayacağınıza bu binayı alsaydınız. PTT, Ziraat Bankası ya da Emniyet buraya taşınabilirdi.”

Ören, ilçede kamu binalarının taşınmasıyla hizmetlerin aksadığını belirterek “Bu Maden’i aşama aşama bitirme politikasıdır” ifadelerini kullandı.