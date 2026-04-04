Sosyal güvenlik sisteminde uzun süredir uyuşmazlık konusu olan "hastalığın başlangıç tarihi" tartışmalarına yargıdan net bir yanıt geldi.

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, 2026 yılı başında onadığı kararla, sigortalılık öncesi sağlık durumunun ispatında askerlik terhis belgesi ve işe giriş raporlarını temel dayanak kabul etti. SGK Başuzmanı İsa Karakaş’ın köşesine taşıdığı bu gelişme, özellikle görevi başında sağlığını kaybeden ancak geçmiş sağlık geçmişi nedeniyle hak kaybına uğrayan sigortalılar için yeni bir hukuki yol açtı.

Söz konusu dava, askerlik görevini başarıyla tamamlayıp ardından Adalet Bakanlığı bünyesinde mübaşir olarak göreve başlayan bir memurun, çalışma hayatının ilk yılında şizofreni teşhisi almasıyla başladı. Emeklilik talebi reddedilen vatandaşın yargı süreci ve İsa Karakaş'ın aktardığı detaylar şu şekildedir:

"Dava dosyasındaki bilgilere göre süreç şöyle gelişti: Kahramanımız askerliğini 18 ay boyunca tam sağlıklı bir şekilde tamamlayarak terhis oldu. Ardından özel bir şirkette işe girdi ve sağlık kontrollerinden başarıyla geçti. 1992 yılında ise Adalet Bakanlığı bünyesinde mübaşir olarak göreve başladı. Ancak her şey bu süreçten sonra değişti. Görevi başındayken psikolojik rahatsızlığı ortaya çıktı. Rahatsızlığı o kadar hızlı ilerledi ki, memuriyetinin henüz 8. ayında işinden ayrılmak zorunda kaldı."

HUKUK SİSTEMİNDEKİ ÜÇLÜ İNCELEME

Dava süreci yerel mahkeme, istinaf ve Yargıtay aşamalarında titizlikle incelendi:

Yerel Mahkeme: Davacının hastalığının sigortalılık başlangıcından sonra şiddetlendiğini tespit ederek malulen emekliliğe hak kazandığına karar verdi.

İstinaf Aşaması: SGK’nın, hastalığın eskiye dayandığı yönündeki itirazı reddedilerek ilk mahkemenin kararı hukuka uygun bulundu.

Yargıtay Onayı: 10. Hukuk Dairesi, tüm delilleri ve tanık beyanlarını değerlendirerek kararı kesin olarak onadı.

HASTALIĞIN BAŞLANGIÇ TARİHİ TARTIŞMALARINA IŞIK TUTULDU

Kararın en dikkat çekici yönü, yargının askerlik hizmetini sağlıklı şekilde yerine getirmeyi "sarsılmaz bir kanıt" olarak görmesi oldu. İsa Karakaş, bu emsal kararın önemini şu başlıklarla değerlendirdi:

"Bu karar, sosyal güvenlik hukukunda 'hastalığın başlangıç tarihi' tartışmalarına ışık tutmaktadır. Askerlik Terhisi Kanıttır: Askerliğini sağlıklı yapan birinin, sonradan gelişen hastalığının emekliliğe engel olamayacağı tescillenmiştir. Çalışırken Ortaya Çıkma Esası: Sigortalının işe girişte sağlıklı olması ve hastalığın çalışma süresinde kronikleşmesi, maluliyet haklarını doğurur."

Karakaş, benzer durumda olan sigortalılar için şu ifadelerle süreci özetledi:

"İncelediğiniz bu emsal nitelikte Yargıtay ilamı, özellikle 'sigorta girişinden önce maluliyet' iddiasıyla emekliliği reddedilen binlerce sigortalıyı ilgilendiren çok kritik bir 'ispat' zaferidir. Kararın özünde yatan; askerlik yapabilmiş olmanın ve işe girişteki sağlık raporlarının, SGK’nın 'hastalık eski' savunmasına karşı en güçlü delil sayılmasıdır. Siz de eğer işe girdiğinizde sağlıklıysanız ve sonradan çalışma gücünüzü kaybettiyseniz, SGK’nın 'ret' cevaplarına karşı hukuk yoluna başvurmaktan çekinmeyin" dedi.